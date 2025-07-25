Edirne'de tapuda işlem yapan vatandaşlara fidan hediye ediliyor

Edirne'de, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla "Bir Fidan Bir İnsan" kampanyası başlatıldı.

Edirne Tapu Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle tapu işlemi yapan vatandaşlara fidan hediye ediliyor.

Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, işlem yapan vatandaşlara hitaben, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Müdürlükte işlem yapan tapu sahiplerine fidan hediye edildiğini belirten Çivi, "Son dönemlerde oluşan orman yangınlarına karşı dikkat çekmek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Tapu Müdürlüğünde işlem yapan tapu sahiplerine fidan hediye ediyoruz. İnşallah ülkemizde bir daha böyle orman yangınları yaşanmaz. Ormanlarımız korunur. Herkesi ormanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vatandaşlardan destek