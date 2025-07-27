Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, 18 kişi ve 55 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bostanpazarı'nda yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

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