Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı

Edirne İl Göç İdaresi ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 183 kişi ve 77 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Terörle Mücadele Müdürlüğü ile trafik ekipleri tarafından kentin giriş noktası olan Kıyık Caddesi’nde yapılan denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

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