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        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:59
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        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

        Terörle Mücadele Müdürlüğü ile trafik ekipleri tarafından kentin giriş noktası olan Kıyık Caddesi’nde yapılan denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

        Edirne İl Göç İdaresi ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 183 kişi ve 77 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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