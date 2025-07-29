Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Geleneksel Oyunlar Tırı, Edirne'de çocuklarla buluştu

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Edirne'de çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Oyunlar Tırı, Edirne'de çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Edirne'de çocuklarla buluştu.

        Söğütlük Millet Bahçesi'nde konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

        Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

        Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gülyeter Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel oyunları şehir şehir çocuklara tanıttıklarını söyledi.

        Çocukların eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Yaşar, "Bir tır dolusu mutluluğu çocuklarla buluşturmaya çalışıyoruz. Temel amacımız federasyon branşlarımızı tanıtmaktan ziyade, diğer geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturmak. Çocukların, ailelerinin geçmişte oynadığı oyunları görmesi. Hem fiziksel hem zeka oyunlarımız var. İstasyonlarımızda eğlenerek keyifli vakit geçirmeleri temel amacımız." ifadelerini kullandı.

        Aytunç Kemal ise tırda keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu

        Benzer Haberler

        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Meriç Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi ahşap köprünün ayakları or...
        Meriç Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi ahşap köprünün ayakları or...
        Bulgaristan'da çıkıp Türkiye sınırına ulaşan orman yangını, kontrol altına...
        Bulgaristan'da çıkıp Türkiye sınırına ulaşan orman yangını, kontrol altına...
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Uzunköprü Kaymakamı Köken, gönderilen tebrik çiçeklerini eğitimde kullanılm...
        Uzunköprü Kaymakamı Köken, gönderilen tebrik çiçeklerini eğitimde kullanılm...
        Balkan ülkelerinden öğrencileri buluşturan yaz kampı Edirne'de başladı
        Balkan ülkelerinden öğrencileri buluşturan yaz kampı Edirne'de başladı