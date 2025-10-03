Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı bölgesini inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı'nı bölgesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:05 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:05
        Edirne Valisi Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı bölgesini inceledi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı'nı bölgesini inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Demirhanlı köyünde kurulması planlanan havaalanı bölgesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

        Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda bölgenin yeniden eğitim uçuşları ve farklı havacılık faaliyetlerine kazandırılması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili inceleme de gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

