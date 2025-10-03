Edirne Valisi Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı bölgesini inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı'nı bölgesini inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Demirhanlı köyünde kurulması planlanan havaalanı bölgesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda bölgenin yeniden eğitim uçuşları ve farklı havacılık faaliyetlerine kazandırılması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili inceleme de gerçekleştirdi.