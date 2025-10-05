Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sera Kurulumu Projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Hıdırağa köyünde Şirin Uysal'a ait serayı inceledi ve sera çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köse, kurulan seraların üreticilere daha verimli ve sürdürülebilir üretim imkanı sunduğunu belirterek, projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkılar sağladığını kaydetti.

- Köse, üreticilerle bir araya geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "Cuma buluşmaları" kapsamında Hıdırağa köyünde üreticilerle bir araya geldi, muhtar Seçkin Sütcan'dan köy hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Köse, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, çiftçi kayıt sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarım alanında yangın önlemleri ve anız yakılmasının önlenmesi konularında bilgi verdi.