        Edirne Haberleri

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:07
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gemici ve Kavakayazma köylerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde yasal olmayan yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

