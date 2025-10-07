Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala'da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme yapıldı

        İpsala'da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Giriş: 07.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:46
        İpsala’da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun ile teknik personel M. Berkay Fazlıoğlu, Şule Elmacı ve İsa Seymen koordinesinde, Bakanlık temsilcileri, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması yetkililerinin katılımıyla Kumdere köyü sınırlarında yapılması planlanan “Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı ” Projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirilme ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirildi.

        Köy kahvehanesindeki toplantıda köy sakinlerine proje hakkında bilgi verildi, görüş ve önerileri alındı.

        Toplantının ardından, proje sahasında arazi incelemesi yapılarak tesisin planlandığı alan yerinde değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

