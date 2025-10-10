Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde "Kadına Karşı Tehdit" suçundan aranan U.Y. ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan aranan A.A'yı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        - Havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

        Keşan ilçesinde havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaptığı denetimde G.B'nin üzerini aradı.

        Aramada, havalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        G.B. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalandı

        Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri Ş.T'nin üzerini aradı. Aramada şüphelinin üzerinde 1.01 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ş.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Açılacak jeotermal kuyular için 'ÇED gerekli değildir' kararını mahkeme dur...
        Açılacak jeotermal kuyular için 'ÇED gerekli değildir' kararını mahkeme dur...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa