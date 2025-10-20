Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:49
        Edirne'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        B.A. yönetimindeki 22 ER 338 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Eski Cami kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü B.A. ve yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

