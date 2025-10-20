Edirne'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
B.A. yönetimindeki 22 ER 338 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Eski Cami kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü B.A. ve yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
