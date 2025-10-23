Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

        Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 185. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        PTT'nin, 185 yıldır vatandaşlara hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Akalın, "Yaşadığımız depremlerden sonra, Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Uzunköprü, İpsala, Enez ve Selimiye şubelerimizde yeni binalarda hizmet vermeye en kısa zamanda başlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Akalın, 185. müşteri olan Hasan Tuna'ya pul albümü ve mini satranç takımının da aralarında yer aldığı hediyeler verdi.

        Tuna, Akalın'a hediyeler için teşekkür ederek, "Birkaç bankaya gittim işlemimi yapamadım, sonra PTT'ye geldim işlemimi yaptım. PTT güzel hizmet veriyor. Tüm personele iyi çalışmalar dilerim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Çeltik hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi duman altın...
        Çeltik hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi duman altın...
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Doç. Dr. Uludağ: Su sorunu yanlış kullanımın sonucu
        Doç. Dr. Uludağ: Su sorunu yanlış kullanımın sonucu
        "Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin hasadın...
        "Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin hasadın...
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu
        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü h...
        GÜNCELLEME - Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü h...