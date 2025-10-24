Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki tarihi gar nostaljik dokuya uygun aydınlatıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi garda nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki tarihi gar nostaljik dokuya uygun aydınlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi garda nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binası ve çevresindeki düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan binada yapılan çalışmayla gar binası aydınlatıldı.

        Tarihi dokuya uygun şekilde yapılan aydınlatmayla bölge geceleri de güzel bir görünüme kavuştu.

        - Neoklasik üslupta tasarlandı

        Tarihi Karaağaç Tren Garı, geçmişten bugüne taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

        Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve 1873 yılında Rumeli demir yolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binasının yerine, 1914’te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından bugünkü gar binası neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.

        Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yapılan yeni gar binasına taşınılınca, Karaağaç’taki yapı 1971’de boşaltıldı.

        Tarihi bina, 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredildi. 1998 yılında üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 itibarıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de ziyaretçilerine açık bir kültür ve tarih durağı olma özelliğini koruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Trakya Üniversitesinin "mucit" öğrencileri elektrikli otonom araçlarıyla TE...
        Trakya Üniversitesinin "mucit" öğrencileri elektrikli otonom araçlarıyla TE...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Trakya Roket Takımı, "Bozdoğan" roketini daha yüksek irtifaya çıkarmayı hed...
        Trakya Roket Takımı, "Bozdoğan" roketini daha yüksek irtifaya çıkarmayı hed...
        Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
        Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı