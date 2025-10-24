Edirne'deki tarihi gar nostaljik dokuya uygun aydınlatıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi garda nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binası ve çevresindeki düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan binada yapılan çalışmayla gar binası aydınlatıldı.

Tarihi dokuya uygun şekilde yapılan aydınlatmayla bölge geceleri de güzel bir görünüme kavuştu.

- Neoklasik üslupta tasarlandı

Tarihi Karaağaç Tren Garı, geçmişten bugüne taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve 1873 yılında Rumeli demir yolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binasının yerine, 1914’te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından bugünkü gar binası neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.