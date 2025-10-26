Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:49
        Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi
        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde gerçekleştirilen yarışa; büyük erkek, master ve kadınlar kategorilerinde 110 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış aynı noktada sona erdi.

        Yarışı genel klasmanda ve büyük erkeklerde Arda Tekirdağ birinci tamamlarken, Samet Bulut ikinci, Timur Öztoprak üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinciliği, Yunus Özdemir ikinciliği, Serhat Uslu ise üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlarda da Aylin Yüce birinci, Sude Aslan ikinci, Rüya Satık da üçüncü sırada yer aldı.

        Dereceye giren sporculara ödülleri Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Vali Sezer, madalya töreninde yaptığı konuşmada, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

        Edirne'de güzel bir yarışın düzenlendiğini belirten Sezer, "Bu organizasyon Edirne'miz için büyük bir değer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu 16 yıldır vazgeçmeden Cumhuriyet Kupası adıyla düzenledikleri için Edirne Bisiklet Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da bundan sonraki spor hayatlarında başarı diliyorum." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna ise Edirne'de heyecan dolu sorunsuz bir yarış yapıldığını söyledi.

        Yarışa katılan tüm sporcuları tebrik eden Zorlutuna, "3 kategoride 110 sporcunun katılımıyla güzel bir yarış gerçekleştirdik. Yağmur ve sisin olmadığı güzel bir havada yarışımız yapıldı. Sporcularımız 70 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Gelecek yıllarda da yarışımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Yarışı birinci tamamlayan Arda Tekirdağ ise güzel bir parkurda yarıştıklarını ifade etti.

        Yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tekirdağ, "Giderken kafa rüzgarı bizi çok yıprattı, dönüş daha güzeldi. Bizim için çok zevkli bir yarıştı." dedi.

        Masterlar birincisi Gökhan Uzuntaş da 10 yıldır katıldığı yarışta geçen senenin ardından bir kez daha şampiyonluk yaşadığını ve sevinçli olduğunu dile getirdi.

        Kadınlar kategorisi birincisi Aylin Yüce de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışta birinci olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

