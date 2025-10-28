Edirne'de engelli vatandaşlara 30 akülü sandalye desteği

Edirne'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 30 akülü sandalye dağıtıldı.

Edirne Valiliği koordinesinde Volta Motor Eğitime Destek ve Yardım Derneği tarafından temin edilen akülü sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen programda, akülü sandalye desteğinden dolayı derneğe teşekkür etti.

Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bazen üzüntümüz, bazen sevincimiz, bazen hastamız oluyor. Dolayısıyla bu hayatı ortak paylaşmamız lazım. Engelli kardeşlerimiz bizim bir yarımız. Bu yarımızın bizimle beraber aynı hayat imkanlarını paylaşması için elimizden gelen her türlü desteği devlet ve millet olarak sunmamız lazım. Bu bizim bir görevimiz. Devletimiz sağ olsun her türlü imkana sahip. Bunun daha da güzeli hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının bu işi sahiplenmiş olması."

Cumhuriyet'in 102. yılının büyük bir gurur ve onurla kutlanacağını belirten Sezer, Cumhuriyet'in Türk milletine çok güzel bir vatan bıraktığını sözlerine ekledi.