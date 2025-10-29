Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verildi
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verdi.
Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yaptığı konser, topluluğun konser salonunda gerçekleşti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği konserde sanatçılara zaman zaman müzikseverler eşlik etti.
Konseri, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.
