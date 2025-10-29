Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verildi

Konseri, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği konserde sanatçılara zaman zaman müzikseverler eşlik etti.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.