        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Wushu Milli Takımı'nın Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefi zirve

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Wushu Milli Takımı'nın Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedeflediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:04
        Wushu Milli Takımı'nın Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefi zirve
        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Wushu Milli Takımı'nın Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedeflediğini belirtti.

        Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın uluslararası organizasyonlara yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

        Milli sporcuların önemli başarılara imza attığını anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

        "Milli sporcularımız Senegal'in başkenti Dakar'da 2026'nın ekim ayında başlayacak Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Wushu, gençlik olimpiyatlarında ana spor olarak yer alıyor. Dünya çapındaki ilk hedefimiz Dakar'da madalyaları toplamak. Olimpiyatlar 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Wushunun büyükler olimpiyatlarında da yer alması için 15 yıldır mücadele veriyoruz. Bunun da öncülüğünü Türkiye yapıyor."

        Abdurrahman Akyüz, wushunun yaygınlaşması ve dünya çapında başarı elde etmek için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi.

        - "En yükseğini ve en iyisini hedefliyoruz"

        Wushuda ABD ve Çin'in zirve için yarıştığını anlatan Akyüz, "Türkiye'nin de bu ülkelerden aşağı kalır yanı yok ancak bizim sporcusu sayısını artırmamız gerekiyor. Olimpiyatlarda çok daha fazla öne çıkmamız lazım. ABD ve Çin birincilik madalyasını 100'ün üzerine çıkarıyor, bizim bu madalyayı ilk etapta 50'nin üzerine çıkarmamız lazım. Milli takım olarak en yükseğini ve en iyisini hedefliyoruz. Sporcularımız çok başarılı, çok kabiliyetli ama daha iyi olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Abdurrahman Akyüz, müsabakalarda bazı hakemlerin Türk sporcuların hakkını yediğini, Avrupa ve dünya federasyonlarının nezdinde hak mücadelesini sürdürdüklerini kaydetti.

        Türkiye'nin wushuda da önemli bir yerde olduğunu belirten Akyüz, "İnşallah 2026'da büyük başarılar alacağız. Avrupa'nın şampiyonu Türkiye, dünya çapında da bu başarıyı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

