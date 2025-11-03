Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:10 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:10
        Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'nin Keşan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.K. ile V.S. idaresindeki motosikletler, Akhoca köyü girişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı V.S. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

