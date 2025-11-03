Edirne'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.K. ile V.S. idaresindeki motosikletler, Akhoca köyü girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı V.S. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
