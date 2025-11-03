Balkan alimlerinden birlik ve kardeşlik mesajı

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım'dan din alimleri ile din adamları, Türkiye'nin Balkanlar için üstlendiği birleştirici role vurgu yaparak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

İslam Alimleri Vakfının organizasyonu, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması"na katılan konuk din adamları programı değerlendirdi.

Slovenya İslam Cemaati Başimamı Munzir Efendi Çelenka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilmi ve manevi buluşmanın Balkan ülkeleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Toplantının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Çelenka, "Dinimize ve toplumlarımıza hizmet etme azmimiz pekişmiştir. Bizlere gösterilen misafirperverlik ve başarılı organizasyon için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Balkanlar'daki dini ve kültürel çalışmalara sağladığı destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin rolünü büyük bir takdirle anıyoruz." dedi.

- "İslam ümmeti için daha güçlü olacağız"

Arnavutluk Tiran Minber Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Ferit Beku, organizasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valiliği ve İslam Alimleri Vakfına teşekkür etti.

Türkiye'ye geldiklerinde "baba ocağına gelmiş gibi" hissettiklerini ifade eden Beku, şöyle konuştu:

"Bizi aynı masaya, aynı sofraya, aynı ocağa ancak Türkiye getirebilir. Edirne Balkanlar için bir fetih kapısı, Balkanlar da İstanbul için bir fetih kapısıdır. Bu nedenle beraber oldukça daha güçlüyüz, burada kendimizi daha güvende hissediyoruz.

Türkiye'nin Balkanlara siyasi, iktisadi ve ilmi açıdan daha da yakın olması gerekiyor. Eskiden olduğu gibi birlik oldukça daha güçlüyüz. Sadece kendimiz için değil, bütün İslam ümmeti için daha güçlü olacağız. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."

- Müslümanların sorunlarına dikkati çekildi