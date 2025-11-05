Trakya Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Öğr. Gör. Dr. Nebiye Pelin Türker ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda buluşa imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türker'in doktora tezinden elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

"B3GLCT-1 Geninin Meme Tümörüne Bağlı Gelişen Karaciğer Metastazında Biyobelirteç Olarak Kullanımı" başlıklı buluş, meme tümörüne bağlı olarak gelişen karaciğer metastazının tespitinde B3GLCT1 geninin ve/veya bu gen tarafından ifade edilen β-1,3-glukoziltransferaz proteininin biyobelirteç olarak kullanımını konu alıyor.

- TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan akademisyenlere kutlama

Trakya Üniversitesinde (TÜ) TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan projelerin yürütücüleri için kutlamna programı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, makamında düzenlenen programda, projeleri kabul edilen öğretim üyeleri başarılarından dolayı kutlandı.