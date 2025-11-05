Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Öğr. Gör. Dr. Nebiye Pelin Türker ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda buluşa imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:31
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Öğr. Gör. Dr. Nebiye Pelin Türker ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda buluşa imza attı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türker'in doktora tezinden elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

        "B3GLCT-1 Geninin Meme Tümörüne Bağlı Gelişen Karaciğer Metastazında Biyobelirteç Olarak Kullanımı" başlıklı buluş, meme tümörüne bağlı olarak gelişen karaciğer metastazının tespitinde B3GLCT1 geninin ve/veya bu gen tarafından ifade edilen β-1,3-glukoziltransferaz proteininin biyobelirteç olarak kullanımını konu alıyor.

        - TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan akademisyenlere kutlama

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan projelerin yürütücüleri için kutlamna programı düzenlendi.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, makamında düzenlenen programda, projeleri kabul edilen öğretim üyeleri başarılarından dolayı kutlandı.

        Akademisyenlerin bilimsel üretkenliğini desteklemeye devam edeceklerini akataran Hatipler, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin hem üniversiteye hem de ülke bilimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

        Hatipler, akademisyenlere başarılar diledi.

        Programa, TÜ Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ile TÜBİTAK destekli projelerin yürütücülüğünü üstlenen öğretim üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

