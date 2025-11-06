Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de pancar hasadı devam ediyor

        Edirne'nin Keşan ilçesinde pancar hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:59 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:59
        Edirne'nin Keşan ilçesinde pancar hasadı sürüyor.

        Pancar üreticisi Sadullah Uzdilli, AA muhabirine, hasadı modern tarım makineleriyle yaptıklarını söyledi.

        Verimden ve fiyattan memnun olduklarını belirten Uzdilli, "Pancar su, gübre ve bakım isteyen bir ürün. Elimizden geldiği kadar bölgemizde üretim yapıyoruz. Ürünümüzü Alpullu Şeker Fabrikası'na veriyoruz. Ailecek üretimi sürdürüyoruz. Bölgemizde 15 bin dönüm ekiliş oluyor." dedi.

        Uzdilli, kuraklığa rağmen üretim yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

