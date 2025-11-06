Edirne'de edebiyatçı Halide Nusret Zorlutuna düzenlenen sempozyumda anıldı

Edirne'de Halide Nusret Zorlutuna Sempozyumu düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, her zaman söyledikleri felsefe olan "Bizde veda yok vefa var" hayat tarzının en canlı örneğini bugün hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Zorlutuna'yı rahmetle andıklarını belirten Hatipler, "Muhtemelen bütün mektuplaşmalara, hayat gayesine, öğretmenlik mücadelesine rağmen Zorlutuna Hanımefendi de her şair ve yazarın yaşadığı gibi sessizce yaşamış, sessizce hayat mücadelesini tamamlamıştır." dedi.

Hatipler, Zorlutuna'nın bir gönül insanı olduğunu, memleketin her bir köşesine ve gönül coğrafyasının her bir toprağına şiir ve yazılar yazdığını anımsattı.

Kalemi, fikri, eğitim ve insan yetiştirmeye adadığı ömrüyle Zorlutuna'nın örnek bir insan olduğunu anlatan Hatipler, şöyle konuştu:

"Zorlutuna, toplumumuzun, milletimizin ve elbette Edirne'mizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Onun Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyetimizin ilk yıllarına uzanan yaşam serüveni, bir bakıma Türk edebiyatının değişim ve dönüşüm hikayesidir. O, Kerkük'ten İstanbul'a, Kars'tan Urfa'ya, Edirne'den Ankara'ya uzanan yolculuğunda vatanın dört bir köşesini bir anne şefkatiyle kucaklamıştır. Halide Nusret Zorlutuna'yı en iyi tanımlayacak sıfatların başında vatan sevgisi gelmektedir. O, Tuna'dan Kerkük'e, Kıbrıs'tan Kars'a kadar birçok şehri gezip görmüş, memleket sevgisini de şiirlerine işlemiştir."

TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ise Zorlutuna'nın edebi kişiliğinden söz etti. Zorlutuna'nın bir Edirne öğretmeni olduğunu ve mesleğe Edirne'de başladığını aktaran Gürgendereli, eserlerinde ve şiirlerinde kenti yansıttığını söyledi. Programda, Zorlutuna ailesinden Kahraman Zorlutuna ve Ihlamur Akademi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Sarı da konuşma yaptı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin yer aldığı sempozyum yarın sona erecek. - Halide Nusret Zorlutuna kimdir? 1901 yılında İstanbul'da doğan Halide Nusret Zorlutuna, Erenköy Kız Lisesi'nde öğrenim görmüş, ardından Darü'lmuallimat sınavını kazanarak öğretmenlik hakkı elde etti. 1957 yılında emekli oluncaya kadar İstanbul, Edirne, Urfa, Kars ve Ankara gibi illerde uzun yıllar öğretmenlik yaptı.​​​​​​​ Zorlutuna, 1984 yılında İstanbul’da vefat etti. Şiir, roman, hikaye ve hatıra türlerinde kaleme aldığı eserlerinde kadın duyarlılığı, vatan sevgisi ve milli duyguları işlemiştir. "Geceden Taşan Dertler", "Yayla Türküsü", "Yurdumun Dört Bucağı" gibi şiir kitaplarının yanı sıra, "Küller" ve "Sisli Geceler" romanları ile "Bir Devrin Romanı" adlı anı kitabıyla tanınmaktadır.