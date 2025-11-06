Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Edirneli Bestekarlar" konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla, topluluğun binasında konser düzenlendi.

Topluluk, Edirneli bestekarlar Kara İsmail Ağa, Kudümzenbaşı Ali Dede, Emin Ongan, Şefik Gürmeriç ve Benli Hasan Ağa'nın eserlerini seslendirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, konserde yaptığı konuşmada, 1935 yılında kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılını yad etmek için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Edirne'de geçmişten günümüze gelmiş bestekarların eserlerini geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirten Belviranlı, "Bizim için müstesna bir şehir olan Edirne'de, ulu caminin gölgesinde Osmanlı'nın payitahtında sizlerle bir arada bulunmak bizim için büyük bir onur. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu yeni kanlarla, yeni sanatçılarla beraber sanatı en ileriye taşımak için sizlerin de destekleriyle çalışıyor. Biz arz ediyoruz, siz talep ettiğiniz sürece bu arz devam edecek." diye konuştu.