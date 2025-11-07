Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakalayıp Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim, Eskiköy ve Gemici köylerinde denetim yapan güvenlik güçleri 29 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

