Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü ilçesinde "Yarın Sizinleyiz" Projesi kapsamında öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzunköprü ilçesinde "Yarın Sizinleyiz" Projesi kapsamında öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin ilçe genelinde eğitimde ev, okul işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyerek önemli bir sosyal dayanışma örneği oluşturduğu belirtildi.

        Proje kapsamında öğretmenler ve idarecilerin, öğrencilerin gelişimini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla velileri evlerinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dönem başından bu yana yoğun bir çalışma yürüten proje ekipleri aileleri kendi yaşam ortamlarında ziyaret ederek hem öğrencilerin ihtiyaçlarını hem de ailelerin beklentilerini yakından analiz ediyor. Bu kapsamda Uzunköprü Gazimahmut İlkokulu da projeye aktif katkı sunan okullar arasında yer alıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler aile ziyaretlerini düzenli olarak sürdürerek öğrencilerle ilgili süreci daha yakından takip ediyor."

        Projenin yalnızca bir ziyaret çalışması olmanın ötesine geçerek, eğitim, sosyal destek ve dayanışmayı bir arada yürüten güçlü bir toplumsal köprü işlevi gördüğü belirtildi.

        - Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        Keşan Sağlık Çalışanları Derneği'nin üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

        Özcan, ziyarette, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması için gece gündüz fedakarca çalıştığını belirtti.

        Sağlık emekçilerinin insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini aktaran Özcan, "Emekleri, gayretleri ve insanlık adına verdikleri mücadele için tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Kızılay Haftası

        Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Uzunköprü Şubesini ziyaret etti.

        Köken, ziyarette, şube başkanı Zakir Buğdaycı ve Türk Kızılay. çalışanlarının haftasını kutladı. Buğdaycı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Edirne'de 17 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Edirne'de "Sonsuza Dek" konseri düzenlenecek
        Edirne'de "Sonsuza Dek" konseri düzenlenecek
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        "Edirneli Bestekarlar" konseri düzenlendi
        "Edirneli Bestekarlar" konseri düzenlendi