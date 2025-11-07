Edirne'den kısa kısa
Uzunköprü ilçesinde "Yarın Sizinleyiz" Projesi kapsamında öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin ilçe genelinde eğitimde ev, okul işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyerek önemli bir sosyal dayanışma örneği oluşturduğu belirtildi.
Proje kapsamında öğretmenler ve idarecilerin, öğrencilerin gelişimini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla velileri evlerinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dönem başından bu yana yoğun bir çalışma yürüten proje ekipleri aileleri kendi yaşam ortamlarında ziyaret ederek hem öğrencilerin ihtiyaçlarını hem de ailelerin beklentilerini yakından analiz ediyor. Bu kapsamda Uzunköprü Gazimahmut İlkokulu da projeye aktif katkı sunan okullar arasında yer alıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler aile ziyaretlerini düzenli olarak sürdürerek öğrencilerle ilgili süreci daha yakından takip ediyor."
Projenin yalnızca bir ziyaret çalışması olmanın ötesine geçerek, eğitim, sosyal destek ve dayanışmayı bir arada yürüten güçlü bir toplumsal köprü işlevi gördüğü belirtildi.
- Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret
Keşan Sağlık Çalışanları Derneği'nin üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Özcan, ziyarette, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması için gece gündüz fedakarca çalıştığını belirtti.
Sağlık emekçilerinin insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini aktaran Özcan, "Emekleri, gayretleri ve insanlık adına verdikleri mücadele için tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
- Kızılay Haftası
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Uzunköprü Şubesini ziyaret etti.
Köken, ziyarette, şube başkanı Zakir Buğdaycı ve Türk Kızılay. çalışanlarının haftasını kutladı. Buğdaycı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
