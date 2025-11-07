Uzunköprü ilçesinde "Yarın Sizinleyiz" Projesi kapsamında öğretmenler velileri evlerinde ziyaret ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin ilçe genelinde eğitimde ev, okul işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyerek önemli bir sosyal dayanışma örneği oluşturduğu belirtildi.

Proje kapsamında öğretmenler ve idarecilerin, öğrencilerin gelişimini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla velileri evlerinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dönem başından bu yana yoğun bir çalışma yürüten proje ekipleri aileleri kendi yaşam ortamlarında ziyaret ederek hem öğrencilerin ihtiyaçlarını hem de ailelerin beklentilerini yakından analiz ediyor. Bu kapsamda Uzunköprü Gazimahmut İlkokulu da projeye aktif katkı sunan okullar arasında yer alıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler aile ziyaretlerini düzenli olarak sürdürerek öğrencilerle ilgili süreci daha yakından takip ediyor."

Projenin yalnızca bir ziyaret çalışması olmanın ötesine geçerek, eğitim, sosyal destek ve dayanışmayı bir arada yürüten güçlü bir toplumsal köprü işlevi gördüğü belirtildi.