Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kalp hastalarına "grip aşısı" tavsiyesi

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, kalp hastalarına grip aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp hastalarına "grip aşısı" tavsiyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, kalp hastalarına grip aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

        Doç. Dr. Gök, AA muhabirine havaların soğumasıyla grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bu rahatsızlıkların kalp hastaları üzerinde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini ifade etti.

        Kalp hastalığı olan kişiler için gribin sadece "bir soğuk algınlığı" olmadığına dikkati çeken Gök, grip aşısının kalp hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için etkili önleyici tedbirlerden olduğunu vurguladı.

        Kalp hastalarının grip aşılarını geciktirmeden yapmaları uyarısında bulunan Gök, şunları kaydetti:

        "Kış aylarına girerken grip aşılarının yaptırılması çok önemli. Özellikle kalp hastalarına ve yanında şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylere grip aşısını öneriyoruz. Kalp hastalarının bağışıklık sistemi biraz zayıf oluyor. Bu yüzden gribe yakalanma ihtimalleri artıyor. Bazı hastalarımız gribi çok ağır geçirebiliyor. Gribin vücutta sebep olduğu yaygın iltihap, vücudumuzdaki huzursuz plak dediğimiz plak tiplerini aktive edebiliyor. Bu durum damarlarda çatlamaya neden olup kalp krizi riskini tetikleyebilir. O yüzden kalp hastalarına her yıl grip aşıları olmasını tavsiye ediyoruz."

        Grip aşılarının içeriğinin her yıl değiştiğini hatırlatan Doç. Dr. Gök, "Her yıl hangi grip tipinin yaygın olduğu tespit ediliyor ve buna göre grip aşılarının içeriği değiştiriliyor. Ülkemize de her yıl yaygın olan varyanta göre bir aşı belirleniyor, risk grubundaki bireylere uygulanıyor." diye konuştu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        TÜ ve TRAKYAKA arasında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzaland...
        TÜ ve TRAKYAKA arasında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzaland...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Belediye meclis üyesi, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı
        Belediye meclis üyesi, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı
        Keşan'da yoğun sis; görüş mesafesi 30 metreye düştü
        Keşan'da yoğun sis; görüş mesafesi 30 metreye düştü
        CHP'li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
        CHP'li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
        "Göçmen kaçakçılığı" suçundan hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi...
        "Göçmen kaçakçılığı" suçundan hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi...