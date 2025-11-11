Trakya Üniversitesi Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni kurulan koordinatörlüğü amaçları, faaliyet alanları ve Etkinlik Hazırlama İş Akış Planı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile akademik birimlerin ilgili yöneticileri katıldı.

- TÜ Kalite Koordinatörlüğü'nün çalışmaları

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Kalite Temsilcilerine Yönelik Eğitim Programı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli sunumlar yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, kalite sürecinin üniversite için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Dijital dönüşüm çalışmalarının YÖK'ün 2030 Yol Haritası'nda yer alan başlıklarıyla uyum içinde yürütüldüğünü ifade eden Demir, tüm süreçlerde kalite odaklı yaklaşımın esas alındığını vurguladı.