Mehmetçik "Stone Wall 2025" tatbikatı için Kapıkule'den geçiş yaptı
NATO tarafından Bulgaristan'da düzenlenecek "Stone Wall 2025" tatbikatında görev alacak mekanize piyade bölüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
Harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen tatbikat 12-28 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Arazi tatbikatına katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a giriş yaptı.
Tatbikata giden birlikte 176 personel ve zırhlı araçlar bulunuyor.
