Mehmetçik "Stone Wall 2025" tatbikatı için Kapıkule'den geçiş yaptı

NATO tarafından Bulgaristan'da düzenlenecek "Stone Wall 2025" tatbikatında görev alacak mekanize piyade bölüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

