Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.D. idaresindeki 42 AJB 033 plakalı çakıllı kum yüklü kamyon Atatürk Bulvarı'nda devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.
Yaralı sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
