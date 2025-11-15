Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

        Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        M.D. idaresindeki 42 AJB 033 plakalı çakıllı kum yüklü kamyon Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.

        Yaralı sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Bilinçsiz kullanılan "bitkisel gıda takviyesi" organ sağlığını bozabilir
        Bilinçsiz kullanılan "bitkisel gıda takviyesi" organ sağlığını bozabilir
        Edirne'de son dönemdeki yağışlar kanola üreticisini sevindirdi
        Edirne'de son dönemdeki yağışlar kanola üreticisini sevindirdi
        Edirne'de ÇKS ve TUKAS değerlendirme toplantısı: Üreticilerin talepleri mas...
        Edirne'de ÇKS ve TUKAS değerlendirme toplantısı: Üreticilerin talepleri mas...
        Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi
        Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi
        Edirne'de refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Keşan'da sis etkili oldu, hava kirliliği arttı
        Keşan'da sis etkili oldu, hava kirliliği arttı