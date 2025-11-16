Edirne'de sis etkili oluyor

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.

Geceden bu yana devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 50 metrenin altına düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.