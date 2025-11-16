Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sis etkili oluyor

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sis etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Geceden bu yana devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 50 metrenin altına düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.

        Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!

        Benzer Haberler

        Edirne'deki tarihi Kıyık Tabya'da restorasyon çalışmaları başladı
        Edirne'deki tarihi Kıyık Tabya'da restorasyon çalışmaları başladı
        Keşan'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Keşan'da kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
        Devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
        Kum yüklü tır devrildi: Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
        Kum yüklü tır devrildi: Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
        Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıld...
        Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıld...
        Bilinçsiz kullanılan "bitkisel gıda takviyesi" organ sağlığını bozabilir
        Bilinçsiz kullanılan "bitkisel gıda takviyesi" organ sağlığını bozabilir