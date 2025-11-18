Edirne'de 57 anıt ağaç bulunuyor

Edirne'de 57 anıt ağaç yer alıyor.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde 57 tabiat varlığı ve anıt ağaç kayıt altında bulunuyor.

Tescilli varlıkların ilçelere göre dağılımında Edirne merkez 28 anıt ağaç ile ilk sırada yer alıyor.

Merkez ilçeyi Enez ve Süloğlu 9'ar adet, Uzunköprü 6, Keşan 3 ve Lalapaşa 2 anıt ağaçla takip ediyor.