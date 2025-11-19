Edirne'de tırdan düşen demir parçasına çarpan elektrikli araçta hasar oluştu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde elektrikli otomobil tırdan düşen demir parçasına çarparak hasar gördü.
D.T. idaresindeki elektrikli otomobil, Kırcasalih beldesindeki ışıklı kavşaktan geçtiği sırada seyir halindeki bir tırdan yola düşen demir parçasına çarptı.
Çarpmanın ardından aracın alt kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, elektrik aksamındaki akımı keserek aracın alev almasını önledi.
Elektrikli otomobilde maddi hasar oluştu.
