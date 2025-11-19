Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tırdan düşen demir parçasına çarpan elektrikli araçta hasar oluştu

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde elektrikli otomobil tırdan düşen demir parçasına çarparak hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:43
        Edirne'de tırdan düşen demir parçasına çarpan elektrikli araçta hasar oluştu
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde elektrikli otomobil tırdan düşen demir parçasına çarparak hasar gördü.

        D.T. idaresindeki elektrikli otomobil, Kırcasalih beldesindeki ışıklı kavşaktan geçtiği sırada seyir halindeki bir tırdan yola düşen demir parçasına çarptı.

        Çarpmanın ardından aracın alt kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, elektrik aksamındaki akımı keserek aracın alev almasını önledi.

        Elektrikli otomobilde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

