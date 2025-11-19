Edirne'de atık ithalatı, çevresel gürültü ve atık su kaynaklı kirlilik başlıklarında yaptırım uygulandı

–Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılının 10 ayında çevre mevzuatı kapsamında uyguladığı idari yaptırımları açıkladı. Verilere göre il genelinde toplam 18 milyon 813 bin 510 lira idari para cezası kesildi.

2025 yılında en yüksek ceza kalemi, 12 milyon 464 bin 886 lira ile atık ithalatı kaynaklı ihlaller oldu.

Bunu 3 milyon 473 bin 201 lira ile çevresel gürültü kaynaklı kirlilik, 1 milyon 801 bin 939 liralık atık su kaynaklı kirlilik cezaları izledi.

Atık bertarafı ihlallerine ilişkin 623 bin 242 lira, emisyon ve anız yakımı kapsamında 281 bin 680 lira, egzoz emisyon denetimleri sonucu ise 168 bin 562 lira ceza uygulandı.

2024 yılında toplam 7,4 milyon lira idari yaptırım uygulanmışken, 2025’te bu rakamın yaklaşık 2,5 katına çıktığı görüldü.