        Edirne Haberleri

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce öğrenci yurduyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK Selimiye Öğrenci Yurdu hakkında sosyal medyada yer alan "taciz iddiaları" içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Giriş: 19.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:06
        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında ortaya atılan dayanaksız iddiaların, öğrencilerin ve velilerin huzurunu olumsuz etkilediği, kamu güvenini zedelemeye yönelik bir boyuta ulaştığı belirtildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, gençlere güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir barınma ortamı sunmayı her zaman öncelik kabul ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ifade edildi.

        -"Hukuki süreç başlatıldı"

        Açıklamada, Selimiye Yurdu idaresine öğrenciler tarafından taciz iddiası içeren herhangi bir resmi başvuru yapılmadığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "İddialar tarafımıza ilk olarak sosyal medyadan ulaşmıştır. Paylaşımların görülmesinin ardından ertesi gün ilgili öğrencilere ulaşılmış, öğrenciler dinlenmiş ve sözlü olarak şikayetleri alınmıştır. Edirne Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili kolluk birimlerine resmi başvuru yapılmış, hukuki süreç vakit kaybetmeden başlatılmıştır.

        Ancak iddiaları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tarafından savcılığa ya da karakola herhangi bir başvuru yapılmadığı, kurumumuzun resmi başvurusu kapsamında da şahitlik yapmayı kabul etmeyecekleri tarafımıza bildirilmiştir."

        - "Yurttan çıkarma cezası verildiği" iddiası asılsız

        Açıklamada, tacize uğradığını iddia eden öğrencilere "yurttan çıkarma" cezası verildiği yönündeki sosyal medya söylemlerinin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

        Sosyal medyada yurt yönetiminin "taciz olaylarını örtbas ettiği", "tepki gösteren öğrencilere soruşturma açtığı" ve "öğrencileri tehdit ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Kamu idaresi ve çalışanlarını hedef gösteren, kurumumuzun itibarını zedelemeyi amaçlayan bu paylaşımlar kasıtlı olarak üretilmektedir. Tüm delil ve belgelerle birlikte Edirne Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç tüm ciddiyet ve kararlılıkla takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

