Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce öğrenci yurduyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK Selimiye Öğrenci Yurdu hakkında sosyal medyada yer alan "taciz iddiaları" içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında ortaya atılan dayanaksız iddiaların, öğrencilerin ve velilerin huzurunu olumsuz etkilediği, kamu güvenini zedelemeye yönelik bir boyuta ulaştığı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, gençlere güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir barınma ortamı sunmayı her zaman öncelik kabul ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ifade edildi.

-"Hukuki süreç başlatıldı"

Açıklamada, Selimiye Yurdu idaresine öğrenciler tarafından taciz iddiası içeren herhangi bir resmi başvuru yapılmadığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"İddialar tarafımıza ilk olarak sosyal medyadan ulaşmıştır. Paylaşımların görülmesinin ardından ertesi gün ilgili öğrencilere ulaşılmış, öğrenciler dinlenmiş ve sözlü olarak şikayetleri alınmıştır. Edirne Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili kolluk birimlerine resmi başvuru yapılmış, hukuki süreç vakit kaybetmeden başlatılmıştır.