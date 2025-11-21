Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.T'nin evine operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
