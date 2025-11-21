Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.T'nin evine operasyon yaptı.

        Evde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de "El Kaldırma Gönül Al" konseriyle kadına karşı şiddete dikkat çek...
        Edirne'de "El Kaldırma Gönül Al" konseriyle kadına karşı şiddete dikkat çek...
        Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin kubbe tezyinatı işlemi için yür...
        Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin kubbe tezyinatı işlemi için yür...
        Apartman komşusu olan kadını öldürüp, intihar etti
        Apartman komşusu olan kadını öldürüp, intihar etti
        Silahla tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
        Silahla tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
        Apartmanda komşusunu öldürdükten intihar etti
        Apartmanda komşusunu öldürdükten intihar etti