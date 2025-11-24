Trakya'da kooperatif kuran kadın üreticilere daha fazla destek verilecek

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gelecek yıl kooperatif kuran kadın üreticilere yönelik desteklerin artırılacağını söyledi.

Şahin, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında ajansın faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Kadın üreticilerin güçlendirilmesi ve yöresel ürünlerin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, kadın emeğinin Trakya'nın kalkınmasında temel bir dinamik olduğunu ifade etti.

TRAKYAKA'nın kadın odaklı çalışmalarda ülke genelinde öne çıktığını vurgulayan Şahin, "81 ilde faaliyet gösteren kalkınma ajansları arasında kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızla birinci seçildik. Özel sektör ve girişimcilerle iş birliği içinde düzenlenen eğitimlerle 2 bin kadına ulaştık, 253 kadın için istihdam oluşturduk." dedi.

Şahin, 2026 yılında da kadın üreticilere yönelik proje ve desteklerin artırılacağını dile getirerek, Trakya'da kadın kooperatiflerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını aktardı.