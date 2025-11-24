Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da kooperatif kuran kadın üreticilere daha fazla destek verilecek

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gelecek yıl kooperatif kuran kadın üreticilere yönelik desteklerin artırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da kooperatif kuran kadın üreticilere daha fazla destek verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gelecek yıl kooperatif kuran kadın üreticilere yönelik desteklerin artırılacağını söyledi.

        Şahin, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında ajansın faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

        Kadın üreticilerin güçlendirilmesi ve yöresel ürünlerin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, kadın emeğinin Trakya'nın kalkınmasında temel bir dinamik olduğunu ifade etti.

        TRAKYAKA'nın kadın odaklı çalışmalarda ülke genelinde öne çıktığını vurgulayan Şahin, "81 ilde faaliyet gösteren kalkınma ajansları arasında kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızla birinci seçildik. Özel sektör ve girişimcilerle iş birliği içinde düzenlenen eğitimlerle 2 bin kadına ulaştık, 253 kadın için istihdam oluşturduk." dedi.

        Şahin, 2026 yılında da kadın üreticilere yönelik proje ve desteklerin artırılacağını dile getirerek, Trakya'da kadın kooperatiflerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını aktardı.

        Kadınların üretim süreçlerinde yer aldığı birçok projenin kısa sürede başarıya ulaştığını belirten Şahin, "2026, TRAKYAKA açısından kadın istihdamı ve kadın kooperatifleri yılı olacak, kadın kooperatiflerine daha fazla bütçe ayıracağız. Kadınlar üretime katıldıkça hem yöresel değerler büyüyor hem de ekonomik katkı artıyor. Kadınların üretimden gelir elde etmesi desteklenmediği takdirde kooperatiflerin sürdürülebilirliği zamanla zayıflıyor. " diye konuştu.

        Şahin, yöresel ürünlerin pazarda daha fazla yer bulması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları
        Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları
        Huzurevinde öğrencilerden emekli öğretmenlere gönülleri ısıtan sürpriz: Göz...
        Huzurevinde öğrencilerden emekli öğretmenlere gönülleri ısıtan sürpriz: Göz...
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...