Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sezer, kentin tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu ve kurtuluş günlerinin, bağımsızlık ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Sezer, mesajında, Edirne'nin köklü geçmişine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin Sultanı, Sultanların Şehri, Balkanların barış ve huzur kenti Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Traklar'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihiyle, Meriç, Tunca ve Arda nehirleriyle şekillenen bu kadim şehir yüzyıllar boyunca hoşgörünün, barışın ve ilmin merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne, Balkanların kaderinde daima belirleyici bir rol üstlenmiştir."

Balkan Savaşları'nda Edirne'nin verdiği mücadeleyi hatırlatan Sezer, Edirne'nin 1912'de büyük acılar yaşadığını, Şükrü Paşa komutasındaki askerlerin 155 gün süren kahramanca savunmasının tarihe geçtiğini vurguladı.

Sezer, 25 Kasım 1922'nin Edirne'nin yeniden hürriyetine kavuştuğu gün olduğunu belirterek, "Bu kurtuluş, yalnızca bir şehrin değil, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık inancının yeniden dirilişidir." ifadelerini kullandı.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin önemine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi’nden Üç Şerefeli’ye, Eski Camisi’nden tarihi köprülerine, kadim eserlerinden Balkanlara uzanan kültür izlerine kadar Edirne, yalnızca geçmişin hatırası değil, geleceğin ilham kaynağıdır.

Sevinç, onur ve gururla kutladığımız kurtuluş günlerimiz aynı zamanda; gençlerimize, geleceği göstermek için, geçmişi anlamak gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir. O günlerde vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, bugün de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır."

Edirne'nin kültürel ve bilimsel alanlarda daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun bu vizyonun önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.