        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yurt dışına tarihi eser kaçırmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'de, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 20:16 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:16
        Edirne'de yurt dışına tarihi eser kaçırmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı
        Edirne'de, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler S.K. ve M.Y.Y'nin bulunduğu otomobili yurt dışına çıkış yaptığı esnada durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 130'dan fazla gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

