Edirne'de yurt dışına tarihi eser kaçırmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 130'dan fazla gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler S.K. ve M.Y.Y'nin bulunduğu otomobili yurt dışına çıkış yaptığı esnada durdurdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.