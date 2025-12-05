Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra karar verdiği mesleğinde 18 yıldır acil yardıma ihtiyacı olan hastalara el uzatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra karar verdiği mesleğinde 18 yıldır acil yardıma ihtiyacı olan hastalara el uzatıyor.

        Koç, AA muhabirine, 12 yaşındayken ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra acil yardımın önemini daha iyi anlayarak bu alanda çalışmaya karar verdiğini söyledi.

        Paramedik olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Koç, nöbet sürelerinde bildirilen acil vakalara en hızlı şekilde gittiklerini ifade etti.

        Koç, acil müdahalede bulundukları kişilerin hastaneye naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, insanların hayatına dokunabilmenin çok güzel duygu olduğunu vurguladı.

        Zor bir görev yaptıklarını dile getiren Koç, "İnsanların en acılı zamanına denk geliyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz." dedi.

        - "İnsanların duygularını çok iyi anlıyorum"

        Ablasını çocukken bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

        "O zaman ambulansa ulaşmak bu kadar kolay değildi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Sonrasında hep aklımda şu soru kaldı, acaba olay yerinde ilk müdahalesi yapılsaydı şu an hayatta olabilir miydi? Bu mesleğin gelişmesiyle kendimi bu mesleğin içinde buldum. İnsanlara bir can, bir el, hayata tutunma yolunda bir destek olmak adına bu mesleği seçtim. Trafik kazalarına her gittiğimde ablam aklıma geliyor, insanların duygularını çok iyi anlıyorum."

        Koç, hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bilerek çalıştıklarını belirtti.

        Mesleğini severek yaptığını ifade eden Koç, "Bir insanın zor zamanında yanında olmak, ona destek olmak benim için çok önemli çünkü zor zamanlarda insanlar yanında bir destek arar. Biz 112 ailesi olarak her zaman insanların yanında olmaya devam edeceğiz. Meslek hayatımız boyunca da bunun önemini bilerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        İnşaat ustası babasının yaptığı eski Edirne evlerini, rölyefle buluşturdu
        İnşaat ustası babasının yaptığı eski Edirne evlerini, rölyefle buluşturdu
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
        Yunanistan'da çiftçiler yol kapattı, polisle gerilim arttı
        Yakıt deposuna gizlenen 8 bin çiçek aşısı yakalandı
        Yakıt deposuna gizlenen 8 bin çiçek aşısı yakalandı
        Türkiye'ye sokulmak istenen 22 kilo 560 esrar sınırda yakalandı
        Türkiye'ye sokulmak istenen 22 kilo 560 esrar sınırda yakalandı