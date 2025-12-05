Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

HAKAN ŞAHİN - Edirne'de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra karar verdiği mesleğinde 18 yıldır acil yardıma ihtiyacı olan hastalara el uzatıyor.

Koç, AA muhabirine, 12 yaşındayken ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra acil yardımın önemini daha iyi anlayarak bu alanda çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Paramedik olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Koç, nöbet sürelerinde bildirilen acil vakalara en hızlı şekilde gittiklerini ifade etti.

Koç, acil müdahalede bulundukları kişilerin hastaneye naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, insanların hayatına dokunabilmenin çok güzel duygu olduğunu vurguladı.

Zor bir görev yaptıklarını dile getiren Koç, "İnsanların en acılı zamanına denk geliyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz." dedi.

- "İnsanların duygularını çok iyi anlıyorum"

Ablasını çocukken bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"O zaman ambulansa ulaşmak bu kadar kolay değildi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Sonrasında hep aklımda şu soru kaldı, acaba olay yerinde ilk müdahalesi yapılsaydı şu an hayatta olabilir miydi? Bu mesleğin gelişmesiyle kendimi bu mesleğin içinde buldum. İnsanlara bir can, bir el, hayata tutunma yolunda bir destek olmak adına bu mesleği seçtim. Trafik kazalarına her gittiğimde ablam aklıma geliyor, insanların duygularını çok iyi anlıyorum."