Edirne Valisi Yunus Sezer, Arnavutluk heyetini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanı İrfan Tarelli, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Başkanı Kenan Sevinç ve ATTSO Genel Sekreteri Ziya Arnavutoğlu, Sezer'i ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

- Veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Edirne'de, Şehit Asım İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okulumda Kampanya Var" Projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde veliler okul bahçesine kurulan mobil kan alma birimine gelerek bağışta bulundu.

Kan bağışında bulunan Tugay Akbaş, kampanyayı oldukça anlamlı bulduğunu söyledi.

Çocukların velileri teşvik ettiğini belirten Akbaş, "Kampanyayı duyunca çok heyecanlandılar. Aile olarak gelip destek olmak istedik. Hem çocuklarımıza örnek olduk hem de kan bağışında bulunduk." dedi.

- 5 Aralık Kadın Hakları Günü

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü gururla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu tarihsel hakkın, yalnızca bir hukuk düzenlemesi olmadığını ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin aydınlanma devrimlerinin en önemli göstergelerinden biridir. Ancak ne yazık ki, aradan geçen yıllara rağmen kadınların eşit yurttaşlık mücadelesi hala devam etmektedir. Kadınlar, hayatın her alanında büyük başarılar gösterirken; bir yandan da sistematik şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı direnmektedir.

Kadınların özgür, eşit ve güvenli bir ülkede yaşaması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınların siyasete, demokrasiye, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için çalışmaya devam edeceğiz."