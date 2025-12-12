Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 23:46 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.Ş, Ö.D. ve Ü.K.'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
        Edirne'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
        Edirne'de yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'de yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Drift yaptığı videoyu sosyal medyasında paylaşan sürücüye 46 bin lira ceza
        Drift yaptığı videoyu sosyal medyasında paylaşan sürücüye 46 bin lira ceza
        Çakmak Barajı devreye alındı: 520 bin dekar arazi suya kavuşacak Edirne'nin...
        Çakmak Barajı devreye alındı: 520 bin dekar arazi suya kavuşacak Edirne'nin...
        Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek ça...
        Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek ça...