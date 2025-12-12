Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.Ş, Ö.D. ve Ü.K.'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
