Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen bir otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

        Taramada yoğunluk tespit edilen bölümlerde Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpekleri "Füge" ve "Bodri" ile arama yaptı.

        Aramada, aracın koltuk altları ile kaputta oluşturulan "zula" tabir edilen özel bölmelere gizlenen 68 poşette 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Edirne'de OSB'lerde tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor
        Edirne'de OSB'lerde tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu
        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu
        Marmara'da hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalacak
        Marmara'da hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalacak
        Edirne'de mera ıslah projeleri ile hayvancılığa destek
        Edirne'de mera ıslah projeleri ile hayvancılığa destek
        Validen örnek davranış sergileyen liseli gençlere teşekkür
        Validen örnek davranış sergileyen liseli gençlere teşekkür
        Ümit Özdağ: Açıklanan zammın hiçbir şeyi karşılamaya imkanı yok
        Ümit Özdağ: Açıklanan zammın hiçbir şeyi karşılamaya imkanı yok