Edirne'de OSB'lerde tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor

Edirne'de Valilik öncülüğünde yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala'daki OSB'lerde altyapı çalışmaları sürerken, eş zamanlı olarak fabrika kurulumları da sürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü OSB'de kurulacak bir fabrikanın tahsis sözleşmesi, Edirne Valisi Yunus Sezer ile firma yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende Sezer ile ALL Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, 62 bin metrekare alanda üretim yapacak ve 120 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü yatırımın tahsis sözleşmesini imza altına aldı.

Edirne'de kurulan OSB'lerin kente değer katacağını belirten Sezer, yatırımların artarak süreceğini bildirdi.

Sezer, yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir OSB'lerin Edirne sanayisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, OSB'lerde bir yandan altyapı çalışmaları sürerken, diğer yandan fabrikaların kurulduğunu anlattı.