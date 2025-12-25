Habertürk
        Edirne'de OSB'lerde tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor

        Edirne'de Valilik öncülüğünde yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.

        Giriş: 25.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:32
        Edirne'de OSB'lerde tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor
        Edirne'de Valilik öncülüğünde yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında tahsis sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala'daki OSB'lerde altyapı çalışmaları sürerken, eş zamanlı olarak fabrika kurulumları da sürüyor.

        Bu kapsamda Uzunköprü OSB'de kurulacak bir fabrikanın tahsis sözleşmesi, Edirne Valisi Yunus Sezer ile firma yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende Sezer ile ALL Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, 62 bin metrekare alanda üretim yapacak ve 120 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü yatırımın tahsis sözleşmesini imza altına aldı.

        Edirne'de kurulan OSB'lerin kente değer katacağını belirten Sezer, yatırımların artarak süreceğini bildirdi.

        Sezer, yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir OSB'lerin Edirne sanayisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, OSB'lerde bir yandan altyapı çalışmaları sürerken, diğer yandan fabrikaların kurulduğunu anlattı.

        Vali Sezer, desteklerinden dolayı Edirne adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür etti.

        Dün de Çinli bir firmayla 1660 kişinin istihdam edileceği yatırım için tahsis sözleşmesi imzalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

