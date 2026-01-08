Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ilçeye kazandırılacak spor yatırımlarının müjdesini verdi.

        Giriş: 08.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:29
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ilçeye kazandırılacak spor yatırımlarının müjdesini verdi.

        Topak, konuyla ilgili açıklamasında, geçen ay Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmenin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığını ziyaret ettiğini, imzalanan protokol kapsamında Ergene'ye spor yatırımlarının kazandırılacağını söyledi.

        Ergene'de verilen sözlerin bir bir hayata geçtiğini vurgulayan Topak, spor alanları yatırımlarının ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        - İlkokul öğrencileri yağ müzesini gezdi

        Çorlu ilçesinde eğitim öğretim veren Önerler İlkokulu öğrencileri, yağ müzesini gezerek bilgi aldı.

        Hıdırağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Diktaş Yağ Fabrikası Yağ Müzesi'ni ziyaret eden öğrencilere, sınıf öğretmeni Tülin Kansu ve okul müdürü Eyüp Öztürk de eşlik etti.

        Ziyaret sırasında fabrika sahibi Mehmet Diktaş, müzede bulunan tarihi yağ üretim makinelerini tanıtarak çalışma süreçleri hakkında bilgi verdi. Diktaş, yağ üretiminde kullanılan eski malzeme ve ekipmanları da öğrencilere anlattı.

        Yağın çekirdekten ambalaja girene kadar geçen aşamalarını öğrencilere somut örneklerle aktaran Diktaş, makinelerin tarihçesi hakkında da bilgi paylaştı.

        - Sarıkurt’tan Çorlu için çağrı

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Yakuplu Mahallesi'nde yeniden faaliyete geçirilmesi planlanan angus çiftliğine karşı tüm vatandaşları birlik olmaya davet etti.

        Çorlu'ya komşu Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi’nde kurulması planlanan sanayi tipi hayvan besi tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığını belirten Sarıkurt, tesisin yaratacağı kirlilik riskine dikkat çekti.

        Projenin sıradan bir tarımsal faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıkurt, şunları söyledi:

        "Söz konusu tesis, yüksek atık kapasitesi ve aşırı su tüketimiyle klasik bir çiftlikten ziyade sanayi tipi bir işletmedir. Hava kirliliği, ağır koku ve yer altı sularına karışabilecek atıklar halk sağlığımızı ve yaşam kalitemizi tehdit edecektir. Çorlu’nun havasını, suyunu ve toprağını kirletecek her türlü girişimin karşısındayız."

        Vatandaşların temiz bir çevrede yaşama hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan Sarıkurt, 12 Ocak’ta yapılacak toplantıya tüm Çorlu halkını davet etti.

        - Çorlu’da drone destekli devriye uygulaması başladı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet müdürlüğü, drone destekli devriye faaliyetlerine başladı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler, Hıdırağa Mahallesi başta olmak üzere ilçenin belirlenen bölgelerinde gece ve gündüz drone ile denetim yapıyor.

        Drone aracılığıyla tespit edilen kanunsuz ve kurallara aykırı durumlara ekiplerce anında müdahale ediliyor.

        Özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, drone destekli devriye uygulamasının ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

