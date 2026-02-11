Canlı
        Trakya Birlik, Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyecek

        Trakya Birlik, tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

        Giriş: 11.02.2026 - 17:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:08
        Birlikten yapılan açıklamada, enflasyon ile mücadele kapsamında sürdürülen ekonomi politikaları doğrultusunda yıllık enflasyon oranlarında kademeli bir iyileşmenin gözlendiği belirtildi.

        Konulan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi adına tüm üretici kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının imkanları dahilinde sağlayacağı katkı ve desteklerin büyük önem arz ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "60 yıllık kurumsal birikimimizden aldığımız güçle, rafine ayçiçek yağı ve margarin sektöründe piyasa yapıcı ve regülasyon rolü üstlenen birliğimiz, küresel iklim krizi, jeopolitik gelişmeler, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kuruna bağlı ithal ürün maliyet dalgalanmaları gibi çok sayıda içsel ve dışsal risk unsuruna rağmen kalite, güven ve istikrar ilkelerimiz doğrultusunda üreticilerimizin emeğini ve alın terini korumayı, milletimizin sofralarına ise sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir ürünleri sunma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.

        Bu çerçevede, ülkemizin enflasyonla mücadele sürecine katkı sunmak ve milletimizin mübarek ramazan bütçesine katkıda bulunabilmek adına üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerimizde Ramazan Bayramı sonuna kadar Ocak 2026 mamul satış listelerinde geçerli fiyat seviyelerimizden satışlarımızın sürdürüleceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

