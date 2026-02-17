Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da ramazan öncesi zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimler devam ediyor.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:59
        Trakya'da ramazan öncesi zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimler devam ediyor.

        Edirne'de Ticaret ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir zincir markette denetim yaptı.


        Fahiş fiyat artışları ile haksız rekabetin önüne geçilmesi için fiyatlar tek tek not alındı. Reyonlardan rastgele seçilen ürünlerin etiket ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Fiyat etiketi açısından mevzuata aykırı ürünler hakkında tutanak tutuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ramazan öncesi denetimleri artırdıklarını belirtti.

        Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Köse, "Toplu tüketim yerlerinde özellikle ünlü mamuller, et ve süt üreten işletmeler olmak üzere denetimlerimizi artırdık. Denetimlerde etiket bilgilerine, son kullanma tarihlerine, hijyenik durumuna dikkat ediyoruz. Vatandaşın ramazanda en uygun şekilde gıdaya ulaşması öncelikli hedefimiz." dedi.

        Köse, 2025'te 7 bin gıda işletmesinde 8 bin 500'ü aşkın denetim yaptıklarını vurguladı.

        Denetimlerde 99 işletmeye 9,5 milyon lira idari ceza uyguladıklarını bildiren Köse, "15 Şubat itibarıyla 611 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 11 işletmeye 1 milyon 180 bin lira ceza uyguladık." diye konuştu.

        Zincir market işletmecisi Rıfat Mitrani de denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

        - Kırklareli


        Kırklareli Tarım ve Orman ile Ticaret il müdürlükleri ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

        Ekipler, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listelerini inceledi.

        - Tekirdağ


        Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, lokanta ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Haksız rekabet ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not alan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

