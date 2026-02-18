Edirne Valiliğinin "Selimiye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Selimiye Camisi'nde Mi'raciye okundu

Selimiye Camisi'nde, Edirne Valiliğinin "Selimiye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Mi’raciye okumaları gerçekleştirildi.



Edirne Valiliğinin ramazan ayı boyunca düzenleyeceği programlar dizisi Mi'raciye icrası ile başladı.



Akşam namazının ardından, Hazreti Muhammed'in Miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan ve Türk musiki sanatının önemli eserleri arasında yer alan Mi’raciye, İstanbul Mi'raciye Meşk Topluluğu tarafından icra edildi.



Programda güfteleri Mevlana Celaleddin Rumi, Nayi Osman Dede ve Mehmed Nasuhi Efendi'ye ait Hüseyni bahri, Hüseyni tevşih, Nişabur münacaat, Segah tevşih, Segah bahri, Müstear bahri, Dügah tevşih, Dügah bahri, Saba tevşih ve Saba bahri eserleri seslendirildi.



Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Mi'raciye geleneğine uygun olarak gerçekleştirilen icranın sonunda katılımcılara süt ikram edildi.



- Mi'raciye geleneği asırlardır yaşatılıyor



İstanbul Mi'raciye Meşk Topluluğu Sanat Yönetmeni Cüneyt Bayraktar, AA muhabirine, vakıf medeniyetinin en önemli manevi ve sanatsal miraslarından biri olan Mi'raciye'nin hem edebiyat hem de Türk musikisi açısından eşsiz bir eser olduğunu belirtti.



Bayraktar, Osmanlı döneminde her Miraç kandilinde vakfı bulunan selatin camilerde, dergah ve mevlevihanelerde Mi'raciye okunduğunu aktardı.



Mi'raciye'nin Türkçe kaleme alındığını ifade eden Bayraktar, eserin durak formunda, serbest ve usulsüz şekilde altı bölüm halinde bestelendiğini kaydetti.



Her bölümün "hane" veya "bahir" olarak adlandırıldığını belirten Bayraktar, Segah, Müstear, Dügah, Neva, Saba ve Hüseyni bahirlerinin yanı sıra Nişabur münacaatın güfte ve bestesinin de Nayi Osman Dede'ye ait olduğunu söyledi.



Eserin icrasının İsra Suresi’nin ilk üç ayetinin okunmasıyla başladığını anlatan Bayraktar, bahirlerden önce "tevşih" adı verilen süsleme bölümlerinin icra edildiğini dile getirdi.



Sadece Segah tevşih, Mehmet Nasuhi Efendi'ye, Dügah, Neva, Saba ve Hüseyni tevşihlerinin güftesinin ise Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait olduğunu aktaran Bayraktar, Mi’raciye'nin tüm bahirleri gibi tevşihlerinin de Nayi Osman Dede tarafından bestelendiğini kaydetti.







