Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne heyetinden TBMM Genel Sekreteri Kırbıyık'a ziyaret

        Edirne heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:57 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne heyetinden TBMM Genel Sekreteri Kırbıyık'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ile birlikte Kırbıyık’a ziyarette bulunduklarını belirtti.

        Ziyarette, Edirne ve ilçelerinde devam eden projeler ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Aksal, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kırbıyık’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Kırkpınar Er Meydanı sular altında
        Kırkpınar Er Meydanı sular altında
        Edirne'de haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
        Edirne'de haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
        Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' verildi; Kırkpınar Er Meydanı su altında ka...
        Tunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' verildi; Kırkpınar Er Meydanı su altında ka...
        Edirne'de Meriç Nehri taştı, çok sayıda hobi bahçesi su altında kaldı Süvar...
        Edirne'de Meriç Nehri taştı, çok sayıda hobi bahçesi su altında kaldı Süvar...
        Edirne'de Kırkpınar Er Meydanı su altında kaldı
        Edirne'de Kırkpınar Er Meydanı su altında kaldı
        Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor
        Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor