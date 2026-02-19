Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor

        Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti, Meriç Nehri'nde ise yükselme devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti, Meriç Nehri'nde ise yükselme devam ediyor.

        Edirne ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri'nin dün sabah taşması sonucu, Sarayiçi Adası'nda tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı da su altında kalmıştı.

        Tunca'nın debisi, gece saatlerinde 208 metreküp/saniye seviyesinde pik yaptı.

        Bu seviyeden sonra düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 201 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

        Düşüşe rağmen DSİ'nin Tunca Nehri için verdiği "kırmızı" uyarı seviyesi devam ediyor.


        Öte yandan, Meriç Nehri'nin debisinde yükseliş sürüyor. Nehrin debisinin 1273 metreküp/saniyeye çıkması sonrası su Bosnaköy civarında tarım arazilerine yayılmaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye, yenilenen aydınlatmalarıyla görünt...
        Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye, yenilenen aydınlatmalarıyla görünt...
        Tunca Nehri taştı: Suyla dolan Sarayiçi güreş alanında köpekler mahsur kald...
        Tunca Nehri taştı: Suyla dolan Sarayiçi güreş alanında köpekler mahsur kald...
        Edirne'de nehirlerin debisi arttı, 'turuncu alarm' verildi; Sarayiçi'ni su...
        Edirne'de nehirlerin debisi arttı, 'turuncu alarm' verildi; Sarayiçi'ni su...
        Selimiye Camii'nde 4 yıl aradan sonra ilk teravih
        Selimiye Camii'nde 4 yıl aradan sonra ilk teravih
        Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yük...
        Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yük...
        Selimiye Camisi restorasyonun ardından 4 yıl sonra ibadete açıldı, cemaatle...
        Selimiye Camisi restorasyonun ardından 4 yıl sonra ibadete açıldı, cemaatle...