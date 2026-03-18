        Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yunus Sezer, şehitlik defterini imzalayarak şehitliğin Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti.

        Törene milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Kırklareli Şehitliği'ndeki törende de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu.

        Vali Uğur Turan, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine yön veren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

        Tekirdağ'da ise Valilik'teki törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Recep Soytürk, Çanakkale'de kazanılan zaferin milletin fedakarlık ve cesaretinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

        Programlar, gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de tırla kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de diplomalı çobanlar kursu tamamladı
        Edirne'de diplomalı çobanlar kursu tamamladı
        Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
        Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı