        Edirne'de tırla kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Edirne'de tırla kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, Keşan-Malkara kara yolunun 6. kilometresinde Ö.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

        Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu M.U.R, M.T. ve T.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan M.U.R. ve M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        T.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Öte yandan kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

