Edirne'de tırla kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, Keşan-Malkara kara yolunun 6. kilometresinde Ö.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.



Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu M.U.R, M.T. ve T.Y. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan M.U.R. ve M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



T.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.



Öte yandan kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

